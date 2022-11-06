Гент уверенно одолел Брюгге в матче 16 тура чемпионата Бельгии, а Роману Яремчуку досталось от фанатов домашней команды. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2022/23, 16-й тур

Гент – Брюгге – 2:0

Голы: Кюйперс, 9, Нгаде-Нгаджуи, 29

В стартовом составе Брюгге вышел только один из украинцев – Эдуард Соболь. Роман Яремчук уже привычно не попал в состав, к тому же, получив неприятное послание от фанатов Гента. Они вывесили баннер с надписью: "Смерть предателям, Яремчук – Иуда". Позже баннер убрали.

Яремчук существенно подешевел после перехода в Брюгге – Transfermarkt обновил стоимость украинских бельгийцев

А Гент гарантировал себе победу еще в первом тайме – сначала Кюйперс, а затем Нгаде-Нгаджуи установили окончательный счет. Соболя сменили после первого тайма, а Яремчук появился на поле на 60 минуте.

Таким образом, Брюгге с 32 очками остался третьим, а Гент набрал 27 пунктов и поднялся на 6 строчку.

Арсенал переграв Челсі в дербі – Зінченко отримав круті оцінки, оформив 2 курйози матчу і повернення лідерства в АПЛ