Гент впевнено здолав Брюгге у матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії, а Роману Яремчуку дісталось від фанатів домашньої команди. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 16-й тур

Гент – Брюгге – 2:0

Голи: Кюйперс, 9, Нгаде-Нгаджуї, 29

У стартовому складі Брюгге вийшов лише один з українців – Едуард Соболь. Роман Яремчук вже звично не потрапив до складу, до того ж отримавши неприємне послання від фанатів Гента. Вони вивісили банер з написом: "Смерть зрадникам, Яремчук – Юда". Пізніше банер прибрали.

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А Гент гарантував собі перемогу ще в першому таймі – спочатку Кюйперс, а потім і Нгаде-Нгаджуї встановили остаточний рахунок. Додамо, що Соболя змінили після першого тайму, а Яремчук з'явився на полі на 60 хвилині.

Таким чином, Брюгге з 32 очками залишився третім, а Гент набрав 27 пунктів та піднявся на 6 сходинку.

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