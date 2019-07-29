Брюгге перед матчами с Динамо в Лиге чемпионов усилился нападающим сборной ЮАР

Нападающий Брайтона Перси Тау перешел в бельгийский Брюгге.

Соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов Брюгге оформил годовую аренду южноафриканского нападающего Брайтона Перси Тау, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Брюгге – Динамо: защитник бельгийцев может пропустить матч

Прошлый сезон Тау провел в аренде в Юнионе из второго дивизиона чемпионата Бельгии. Кроме того, форвард выступает за сборную ЮАР, за которую сыграл 16 матчей и забил 7 голов.

К слову, Брюгге встретится с Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Поединок в Бельгии состоится 6 августа, а ответный матч 13 августа.

Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися Фортуна