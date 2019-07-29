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Брюгге перед матчами з Динамо у Лізі чемпіонів підсилився нападником збірної ПАР

15:10 20 Читать на русском
Брюгге перед матчами з Динамо у Лізі чемпіонів підсилився нападником збірної ПАР
Персі Тау / Соцмережі

Нападник Брайтона Персі Тау перейшов у бельгійський Брюгге.

 

Суперник Динамо у кваліфікації до Ліги чемпіонів Брюгге оформив річну оренду південноафриканського нападника Брайтона Персі Тау, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

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Минулий сезон Тау провів в оренді у Юніоні з другого дивізіону чемпіонату Бельгії. Крім того, форвард виступає за збірну ПАР, за яку зіграв 16 матчів та забив 7 голів.

До слова, Брюгге зустрінеться з Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Поєдинок у Бельгії відбудеться 6 серпня, а матч-відповідь 13 серпня.

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