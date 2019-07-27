Брюгге – Динамо: защитник бельгийцев может пропустить матч

Защитник Брюгге Брендон Мехеле рискует пропустить матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Вице-чемпион Бельгии Брюгге может не досчитаться своего основного защитника Брендона Мехеле в матче с Динамо. Наставник команды Филипп Клеман прокомментировал повреждение игрока.

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"Травма под контролем. Мы надеемся, что Брендон будет готов играть в ближайшие недели", – цитирует Клемана Niewsblad.

Первый матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

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