Защитник Брюгге Эдуард Соболь, скорее всего, не будет продлевать соглашение с бельгийским клубом по завершении арендного соглашения.

Удаление украинца в матче группового этапа Лиги чемпионов против Лацио стало решающим в судьбе Соболя в бельгийском клубе.

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По информации Voetbalprimeur со ссылкой на Het Laatste Nieuws, Брюгге решил, что не будет подписывать Эдуарда на полноценной основе. Отметим, что украинец выступает в Бельгии уже второй сезон, и оба – на правах аренды. Летом 2020 года бельгийский клуб имел возможность выкупить Соболя за 4 млн евро, однако отказался от этого.

К слову, украинец провел 17 матчей в составе Брюгге в текущем сезоне, записав в свой актив 3 ассиста.

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