Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Группа F

Зенит – Боруссия Д – 1:2

Голы: Дриусси, 16 – Пищек, 68, Витсель, 79

Лацио – Брюгге – 2:2

Голы: Корреа, 12, Иммобиле, 27 (пенальти) – Вормер, 15, Ванакен, 76

Удаление: Соболь, 39 (Б, вторая желтая)

Соболь получил две желтые карточки за тайм – украинец подвел Брюгге в решающем матче Лиги чемпионов

На берегах Невы сошлись команды без турнирных задач – дортмундская Боруссия ранее обеспечила выход в плей-офф, а Зенит потерял даже теоретические шансы на Лигу Европы. Питерцы, однако, стремились под занавес группового этапа хлопнуть дверью. Активный старт в исполнении подопечных Семака привел к быстрому голу. На 16-й минуте Сутормин пасом с фланга нашел посреди штрафной Себастьяна Дриусси, а латиноамериканец с рикошетом от защитника пробил Хица. Но во втором тайме "шмели" спасли статус фаворита, забив дважды. Сначала Лукаш Пищек добил мяч в ворота в ходе затяжной атаки после подачи углового, а затем Аксель Витсель бильярдным выстрелом с линии штрафной наказал Зенит за лишнее пространство для себя.

Еще веселее было в Риме. Лацио и Брюгге обменялись забитыми мячами уже в дебюте поединка. На гол Хоакина Корреа на добивании брюггинцы ответили похожим голом в исполнении Рууда Вормера – приветы бывшим голкиперам Ливерпуля Миньоле и Рейне. А на 27-й минуте "орлы" получили право на одиннадцатиметровый, который традиционно уверенно реализовал Чиро Иммобиле. Совсем плохи дела Брюгге стали на 39-й: украинец Эдуард Соболь в очередной раз грубо сыграл против оппонента, справедливо получил второй "горчичник" и отправился отдыхать досрочно. Однако, гости сумели закрутить интригу на финальные минуты: на 76-й Вормер классно подал с правого фланга, а Ханс Ванакен идеально сыграл головой – 2:2! Брюгге даже организовал финальный штурм, но за Лацио в этот вечер была даже перекладина...

Как следствие, Боруссия Д и Лацио сыграют в плей-офф ЛЧ, Брюгге продолжит борьбу на международной арене в Лиге Европы, а Зенит может набираться опыта в чемпионате России.

Зустріч Мессі з Роналду, пан або пропав для Шахтаря і Динамо, трилер у "групі смерті" – інтриги та розклади на фініші ЛЧ