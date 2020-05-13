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Брюгге потрібно поквапитись з трансфером Соболя – відомі дедлайни

10:02 861 Читать на русском
Брюгге потрібно поквапитись з трансфером Соболя – відомі дедлайни
Едуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Доля українського захисника Брюгге Едуарда Соболя повинна вирішитись до літа.

Брюгге повинен визначитись з повноцінним трансфером Едуарда Соболя до кінця травня, щоб уникнути додаткових виплат і домовленостей з Шахтарем, повідомляє Voetbalprimeur.

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За попередньою інформацію, сума трансферу становить близько 4 млн євро. Зараз Едуард захищає кольори Брюгге, а його контракт належить донецькому Шахтарю.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Соболь провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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