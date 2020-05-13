Брюгге потрібно поквапитись з трансфером Соболя – відомі дедлайни

Доля українського захисника Брюгге Едуарда Соболя повинна вирішитись до літа.

Брюгге повинен визначитись з повноцінним трансфером Едуарда Соболя до кінця травня, щоб уникнути додаткових виплат і домовленостей з Шахтарем, повідомляє Voetbalprimeur.

Брюгге викупить Соболя у Шахтаря – клуби майже завершили угоду, – журналіст

За попередньою інформацію, сума трансферу становить близько 4 млн євро. Зараз Едуард захищає кольори Брюгге, а його контракт належить донецькому Шахтарю.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Соболь провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ