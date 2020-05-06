Брюгге выкупит Соболя у Шахтера – клубы почти завершили сделку, – журналист

Похоже, защитник сборной Украины Эдуард Соболь в ближайшее время подпишет полноценный контракт с Брюгге.

"По нашим данным, это случится через неделю-другую. Вопрос практически решен. Брюгге воспользуется опцией выкупа", – рассказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Напомним, Эдуард защищает цвета Брюгге на правах аренды, его контракт принадлежит донецкому Шахтеру. По информации СМИ, потенциальная сумма трансфера составит 4 млн евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии украинец провел 26 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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