Середняк чемпионата Бельгии не смог составить конкуренцию будущему сопернику киевлян во втором по силе еврокубковом турнире. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 19-й тур

Брюгге – Эйпен – 3:0

Голы: Ланг, 52, 58, Окереке, 83

Удаление: Ванакен, 79 (Брюгге, красная карточка)

Брюгге подписал форварда Айнтрахта

Очередной тур чемпионата Бельгии открывал поединок с участием лидера первенства Брюгге. Команда украинского защитника Эдуарда Соболя, который, к слову, провел весь матч в запасе, в первом тайме не смогла поразить ворота середняка Эйпена.

После перерыва подопечные Филиппа Клемана добавили и сразу же забили: Крепен Дьятта длинным пасом с центра поля вывел Ноа Ланга один на один с голкипером соперника. Переиграть вратаря Эйпена нидерландском полузащитнику не составило труда. Через шесть минут он же оформил дубль, снова выйдя на свидание с Тео Дефурни.

На 79-й минуте Ханс Ванакен в центре поля наступил на ногу сопернику и увидел перед собой красную карточку. Однако, это не остановило Брюгге: уже через 4 минуты "черно-синие", воспользовавшись ошибкой защитника забили третий раз – Дэвид Окереке пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Победа позволила команде Соболя набрать 39 очков и закрепиться на вершине турнирной таблицы.

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