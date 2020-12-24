Брюгге оформил трансфер нападающего Айнтрахта Баса Доста, сообщает официальный сайт немецкого клуба. О стоимости перехода и деталях контракта пока не сообщается.

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"Всем известно, что пандемия поставила большинство клубов в затруднительное положение. Брюгге пошел на все, чтобы подписать Доста, для нас этот трансфер получился очень выгодным. Конечно, мы пошли на это, учитывая и позицию самого игрока. Желаем всего наилучшего Басу в Брюгге", – прокомментировал трансфер спортивный директор Айнтрахта Фредди Бобич.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Дост провел 12 матчей, в которых отметился 4-мя голами и двумя ассистами.

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