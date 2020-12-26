Середняк чемпіонату Бельгії не зміг скласти конкуренцію майбутньому супернику киян у другому за силою єврокубковому турнірі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 19-й тур

Брюгге – Ейпен – 3:0

Голи: Ланг, 52, 58, Окереке, 83

Вилучення: Ванакен, 79 (Брюгге, червона картка)

Брюгге підписав форварда Айнтрахта

Черговий тур чемпіонату Бельгії відкривав поєдинок за участю лідера першості Брюгге. Команда українського захисника Едуарда Соболя, який, до слова, провів увесь матч в запасі, у першому таймі не спромоглась вразити ворота середняка Ейпена.

По перерві підопічні Філіппа Клемана додали і одразу ж забили: Крепен Д'ятта довгим пасом з центра поля вивів Ноа Ланга сам на сам з голкіпером суперника. Переграти воротаря Ейпена нідерландському півзахиснику не склало труднощів. За шість хвилин він же оформив дубль, знову вийшовши віч-на-віч з Тео Дефурні.

На 79-й хвилині Ханс Ванакен у центрі поля наступив на ногу супернику і побачив перед собою червону картку. Однак, це не зупинило Брюгге: вже за 4 хвилини "чорно-сині", скориставшись помилкою захисника забили втретє – Девід Окереке пробив повз голкіпера у дальній кут воріт.

Перемога дозволила команді Соболя набрати 39 очок і закріпитись на вершині турнірної таблиці.

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