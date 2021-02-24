Брюгге – Динамо: бельгийцы рискуют потерять еще двух лидеров на ответный матч Лиги Европы
Брюгге получил дополнительную головную боль перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.
Симон Миньоле и Шарль де Кетеларе сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт Брюгге.
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Впрочем, существует большая вероятность, что тесты оказались "ложноположительными", поскольку у игроков отсутствуют какие-либо симптомы, а предыдущие анализы на наличие COVID-19 дали отрицательный результат. Игроки должны пройти еще одно обследование, после чего станет известно, смогут ли они принять участие в матче.
Отметим, матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля, начало в 22:00. Первый поединок завершился со счетом 1:1.
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