Симон Миньоле и Шарль де Кетеларе сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт Брюгге.

Динамо объявило состав на ответный матч с Брюгге

Впрочем, существует большая вероятность, что тесты оказались "ложноположительными", поскольку у игроков отсутствуют какие-либо симптомы, а предыдущие анализы на наличие COVID-19 дали отрицательный результат. Игроки должны пройти еще одно обследование, после чего станет известно, смогут ли они принять участие в матче.

Отметим, матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля, начало в 22:00. Первый поединок завершился со счетом 1:1.

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