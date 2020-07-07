Бриту раскрыл свои цели и задачи в Шахтере

Португалец Педру Бриту объяснил свои обязанности в тренерском штабе Луиша Каштру.

"В 2009 году я закончил спортивные курсы в университете Порту и начал работать тренером. Интегрировался в футбол как помощник наставника в небольшой команде в Порту, где пробыл два года, затем перешел в еще один непрофессиональный клуб, а через год – уже в профессиональный. Начал в Трофенсе (второй дивизион Португалии), выполняя задачи по восстановлению игроков и профилактике травм, далее перешел в Виторию Гимараэш (Примейра-лига), где у меня были те же функции: контроль тренировок, профилактика травм, восстановление футболистов. Работал там в течение пяти последних лет, пока не пришел в Шахтер.

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С мистером Луишем Каштру познакомился в прошлом сезоне в Витории Гимараэш. Мы работали вместе с тренерским штабом один год, я был больше интегрирован в медицинский департамент. Конечно, за Шахтером, за всеми результатами следил, потому что знакомые мне люди трудятся здесь. Сначала даже не поверил в приглашение! Прийти в клуб, который является европейским грандом, это большое счастье!

Мои функции? Буду интегрирован в тренерский штаб и стану работать совместно с медицинским департаментом. Контроль тренировочного процесса, профилактика травм и восстановления. Цели те же, что и у клуба: побеждать и завоевать как можно больше трофеев", – заявил Бриту в комментарии официальному сайту Шахтера.

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