Бріту розкрив свої цілі і завдання в Шахтарі

Португалець Педру Бріту пояснив свої обов'язки в тренерському штабі Луїша Каштру.

"У 2009 році я закінчив спортивні курси в університеті Порту і почав працювати тренером. Інтегрувався в футбол як помічник наставника в невеликій команді в Порту, де пробув два роки, потім перейшов в ще один непрофесіональний клуб, а через рік – уже в професіональний. Почав в Трофенсе (другий дивізіон Португалії), виконуючи завдання з відновлення гравців і профілактики травм, далі перейшов в Віторію Гімараєш (Прімейра-ліга), де у мене були ті ж функції: контроль тренувань, профілактика травм, відновлення футболістів. Працював там протягом п'яти останніх років, поки не прийшов у Шахтар.

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З містером Луїшем Каштру познайомився в минулому сезоні в Віторії Гімараєш. Ми працювали разом з тренерським штабом один рік, я був більше інтегрований в медичний департамент. Звичайно, за Шахтарем, за всіма результатами стежив, тому що знайомі мені люди трудяться тут. Спочатку навіть не повірив у запрошення! Прийти в клуб, який є європейським грандом, це велике щастя!

Мої функції? Буду інтегрований в тренерський штаб і стану працювати спільно з медичним департаментом. Контроль тренувального процесу, профілактика травм і відновлення. Цілі ті ж, що і у клубу: перемагати і завоювати якомога більше трофеїв", – заявив Бріту в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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