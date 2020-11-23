Правительство Ее Величества под председательством Бориса Джонсона готов к смягчению условий карантина на Туманном Альбионе. В частности, на местные стадионы смогут вернуться болельщики.

Фанаты вернутся на спортивные арены в ограниченном количестве с 2 декабря, сообщает BBC.

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Процесс открытия трибун для зрителей будет поэтапным, с учетом эпидемиологической ситуации. Соединенное Королевство поделят на три зоны по уровню распространения коронавируса. На первом уровне стадионы смогут посетить максимум 4 тысячи болельщиков, на втором – 2 тысячи, а на третьем матчи и дальше будут проходить без зрителей.

Напомним, что на фоне пандемии COVID-19 все британские арены были закрыты для болельщиков. В матчах АПЛ и других лиг Футбольная ассоциация использует специальный интершум, имитирующий фанатскую поддержку.

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