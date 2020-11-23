Уряд Її Величності під головуванням Бориса Джонсона готовий до пом'якшення умов карантину на Туманному Альбіоні. Зокрема, на місцеві стадіони зможуть повернутися вболівальники.

Фанати повернуться на спортивні арени в обмеженій кількості з 2 грудня, повідомляє BBC.

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Процес відкриття трибун для глядачів буде поетапним, із врахуванням епідеміологічної ситуації. Сполучене Королівство поділять на три зони за рівнем поширення коронавірусу. На першому рівні стадіони зможуть відвідати максимум 4 тисячі вболівальників, на другому – 2 тисячі, а на третьому матчі й надалі відбуватимуться без глядачів.

Нагадаємо, що на фоні пандемії COVID-19 усі британські арени були зачинені для вболівальників. У матчах АПЛ та інших ліг Футбольна асоціація використовує спеціальний інтершум, що імітує фанатську підтримку.

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