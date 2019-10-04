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Брешия – Сассуоло: матч перенесен на декабрь из-за смерти президента "нероверди"

21:00 15 Читати українською
Брешия – Сассуоло: матч перенесен на декабрь из-за смерти президента "нероверди"
Джорджо Сквинци / соцсети

Матч 7 тура Серии А между Брешией и Сассуоло перенесен из-за смерти президента гостей Джорджо Сквинци.

 

Сассуоло сделал запрос на перенос матча 7 тура Серии А против Брешии, который должен был состояться сегодня, 4 октября. Хозяева на своем официальном сайте сообщили, что согласились перенести матч на 18 декабря.

Владелец Сассуоло умер в возрасте 76 лет

Президент Сассуоло умер в возрасте 76 лет 3 октября. Под его руководством команда прошла путь от Серии С2 в Серию А и Лигу Европы.

Сейчас "нероверди" находятся на 13 позиции в турнирной таблице, набрав 6 очков. Брешия набрала столько же пунктов.

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