Брешия – Сассуоло: матч перенесен на декабрь из-за смерти президента "нероверди"

Лига Европы — 19:55 177
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Динамо должно быть счастливо, а Лугано как победитель – швейцарские СМИ о причинах неудачи киевлян в ЛЕ
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Шевченко вызвал в сборную Украины еще трех игроков на поединки против Литвы и ПортугалииЕвро-2020 — 17:27 798
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"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"Интервью — 17:00 844
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Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікендуМир — 15:07 322
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Лунин попал в символическую сборную молодых звезд Ла Лиги по версии MarcaИспания — 13:39 208