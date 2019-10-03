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Владелец Сассуоло умер в возрасте 76 лет

08:59 42 Читати українською
Владелец Сассуоло умер в возрасте 76 лет
Джорджо Сквинци / ФК Сассуоло

Умер владелец Сассуоло Джорджо Сквинци. Под его руководством команда достигла наибольших успехов в своей истории.

Владелец Сассуоло Джорджо Сквинци скончался на 77-м году жизни, сообщает Football Italia. Бизнесмен долгое время боролся с тяжелой болезнью.

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Сквинци был владельцем компании Mapei. В 2002 году приобрел футбольный клуб Сассуоло. Под его руководством команда прошла путь от Серии С2 в Серию А, а также впервые пробилась в Лигу Европы.

Сейчас команда находится на 13 позиции в турнирной таблице, набрав 6 очков.

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Италия Сассуоло Сассуоло
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