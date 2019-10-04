toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЛУГАНО - ДИНАМО

Брешія – Сассуоло: матч перенесено на грудень через смерть президента "нероверді"

21:00 83 Читать на русском
Брешія – Сассуоло: матч перенесено на грудень через смерть президента "нероверді"
Джорджо Сквінці / соцмережі

Матч 7 туру Серії А між Брешією та Сассуоло перенесений через смерть президента гостей Джорджо Сквінці.

 

Сассуоло зробив запит на перенесення матчу 7 туру Серії А проти Брешії, який мав відбутись сьогодні, 4 жовтня. Господарі на своєму офіційному сайті повідомили, що погодились перенести матч на 18 грудня.

Власник Сассуоло помер у віці 76 років

Президент Сассуоло помер у віці 76 років 3 жовтня. Під його керівництвом команда пройшла шлях від Серії С2 до Серії А та Ліги Європи.

Наразі "нероверді" перебувають на 13 позиції в турнірній таблиці, набравши 6 очок. Брешія набрала стільки ж пунктів.

"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло

blog_ava
Вся команда як гі*но в ополонці, або Що вийде, якщо в слові Динамо зробити 6 помилок: реакція соцмереж на нічию з Лугано
14:04
6803
Теги
Брешія Брешія Сассуоло Сассуоло Італія Брешія - Сассуоло
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук