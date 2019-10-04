Брешія – Сассуоло: матч перенесено на грудень через смерть президента "нероверді"

Ліга Європи — 19:55 1885
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Динамо має бути щасливим, а Лугано як переможець – швейцарські ЗМІ про причини невдачі команди Михайличенка в ЛЄ
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Шевченко викликав у збірну України ще трьох гравців на поєдинки проти Литви та ПортугаліїЄвро-2020 — 17:25 11107
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"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"Інтерв’ю — 17:00 7190
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Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 15:00 3048
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Лунін потрапив у символічну збірну молодих зірок Ла Ліги за версією MarcaІспанія — 13:36 4866