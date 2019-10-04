Брешія – Сассуоло: матч перенесено на грудень через смерть президента "нероверді"

Матч 7 туру Серії А між Брешією та Сассуоло перенесений через смерть президента гостей Джорджо Сквінці.

Сассуоло зробив запит на перенесення матчу 7 туру Серії А проти Брешії, який мав відбутись сьогодні, 4 жовтня. Господарі на своєму офіційному сайті повідомили, що погодились перенести матч на 18 грудня.

Власник Сассуоло помер у віці 76 років

Президент Сассуоло помер у віці 76 років 3 жовтня. Під його керівництвом команда пройшла шлях від Серії С2 до Серії А та Ліги Європи.

Наразі "нероверді" перебувають на 13 позиції в турнірній таблиці, набравши 6 очок. Брешія набрала стільки ж пунктів.

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