Поединок между Брентфордом и Ноттингемом имел огромное значение для обеих команд. "Пчелы" проиграли в пяти турах АПЛ подряд, а после этого еще и вылетели из Кубка после 2-матчевого противостояния с Вулвз. В целом же подопечные Томаса Франка имели одну победу в последних 10-ти матчах, потерпев 8 поражений и оказавшись в трех зачетных баллах от зоны вылета.

Русин и Ко не устояли против Халл Сити – дебютный гол хавбека Ливерпуля нанес Сандерленду второе поражение подряд

Ноттингем держался еще ниже. Под руководством Нуну Эшпириту Санту команда одержала две подряд победы, но АПЛ готовится снять с "лесников" очки из-за финансовых нарушений. Это решение отправит их в тройку аутсайдеров. При таком раскладе ничья не устраивала никого.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте усилиями Данилу, которому удался дальний выстрел с лета. Впрочем, уже на 19-й Брентфорд отыгрался. Героем стал Айвен Тоуни – форвард забил прямым ударом со штрафного! В первом же матче после отбытия 8-месячной дисквалификации за ставки. До этого гола фаны пели ему: "Ты должен был сделать кэш-аут (отмена ставки до завершения события).

Таким образом, Тоуни реализовал 3-й штрафной удар из 10-ти последних попыток. Это – лучший показатель в чемпионате Англии. Столько же забил Уорд-Проуз из Вест Хэма, но у него было 25 ударов.

Отдыхать команды отправились при ничейном счете, а через 12 минут после перерыва Брентфорд вырвался вперед. Бен Ми прибежал на ближнюю стойку и замкнул подачу с углового. Ноттингем ответил на 65-й минуте – это Вуд отклеился от защитников и метров с восьми замкнул навес Хадсона-Одоя (помните такого?). 2:2!

Но счастье "лесников" продолжалось недолго. Уже через три минуты Нил Мопе принял заброс в штрафную и вторым же касанием пробил с разворота – точно в дальний нижний угол. 3:2 Лишь после этого Томас Франк начал проводить замены, которые не порадовали украинских болельщиков. Егор Ярмолюк вышел на поле лишь за три минуты до финального свистка.

Ноттингем не смог ответить своим голом. Ни в основное время, ни в компенсированное (а добавили целых 10 минут). В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Брентфорда – первую за пять туров АПЛ! "Пчелы" набрали 22 очка и оторвались от зоны вылета на 6 зачетных баллов, в то время как Ноттингем остался с 20 пунктами.

Арсенал эффектно сокрушил Кристал Пэлас – Зинченко выдал роскошный матч, новое супероружие Артеты и травма ключевой звезды