Поєдинок між Брентфордом і Ноттінгемом мав величезне значення для обох команд. "Бджоли" програли у п'яти турах АПЛ поспіль, а після цього ще й вилетіли з Кубку після 2-матчевого протистояння з Вулвз. Загалом же підопічні Томаса Франка мали одну перемогу в останніх 10-ти матчах, зазнавши 8 поразок і опинившись у трьох залікових балах від зони вильоту.

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Ноттінгем тримався ще нижче. Під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту команда здобула дві поспіль звитяги, але АПЛ готується зняти з "лісників" очки через фінансові порушення. Це рішення відправить їх до трійки аутсайдерів. За такого розкладу нічия не влаштовувала нікого.

Гості відкрили рахунок вже на 3-й хвилині зусиллями Данілу, якому вдався дальній постріл з лету. Втім, вже на 19-й Брентфорд відігрався. Героєм став Айвен Тоуні – форвард забив прямим ударом зі штрафного! У першому ж матчі після відбуття 8-місячної дискваліфікації за ставки. До цього гола фани співали йому: "Ти мав зробити кеш-аут (скасування ставки до завершення події).

Таким чином, Тоуні реалізував 3-й штрафний удар з 10-ти останніх спроб. Це – найкращий показник у чемпіонаті Англії. Стільки ж забив Ворд-Праус із Вест Хема, але у нього було 25 ударів.

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, а за 12 хвилин по перерві Брентфорд вирвався уперед. Бен Мі прибіг на ближню стійку й замкнув подачу з кутового. Ноттінгем відповів на 65-й хвилині – це Вуд відклеївся від захисників та метрів з восьми замкнув навіс Хадсона-Одоя (пам'ятаєте такого?). 2:2!

Але щастя "лісників" тривало недовго. Вже через три хвилини Ніл Мопе прийняв закидання у штрафний і другим же дотиком пробив з розвороту – точно в дальній нижній кут. 3:2! Лише після цього Томас Франк почав проводити заміни, які не потішили українських вболівальників. Єгор Ярмолюк вийшов на поле лише за три хвилини до фінального свистка.

Ноттінгем не зміг відповісти своїм голом. Ні в основний час, ні у компенсований (а додали цілих 10 хвилин). У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Брентфорда – першу за п'ять турів АПЛ! "Бджоли" набрали 22 очки й відірвались від зони вильоту на 6 залікових балів, в той час як Ноттінгем залишився з 20 пунктами.

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