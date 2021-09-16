Накануне 30-летний датчанин перенес операцию на левом колене. Хирургическое вмешательство, которое происходило под наблюдением медицинской службы Барселоны, было успешным, сообщает пресс-служба клуба.

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"Сине-гранатовые" сроков восстановления не раскрывают, но ранее сообщалось, что Брейтвейт будет недоступен в течение 3-4 месяцев. Это означает, что Мартин точно не поможет сборной Дании в поединках отбора к ЧМ-2022 против Молдовы, Австрии, Фарерских островов и Шотландии.

Заметим, является невозможным и участие форварда Барселоны в двух поединках Лиги чемпионов против киевского Динамо, которые запланированы на 20 октября и 2 ноября.

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