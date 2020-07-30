Брейтвейт заинтересовал 2 клуба АПЛ – форвард Барселоны может стать партнером Ярмоленко

Вест Хэм и Эвертон заинтересованы в услугах Мартина Брейтвейта, сообщает Mundo Deportivo.

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Барселона не против продать своего форварда, чтобы улучшить свое финансовое положение перед трансферным окном. Напомним, каталонцы приобрели в феврале Мартина у Леганеса за 18 млн евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги за Барсу Брейтвейт провел 11 матчей, в которых отличился голом и ассистом.

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