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Видаль призвал Барселону решить вопрос с главным тренером

19:31 - Читати українською
Видаль призвал Барселону решить вопрос с главным тренером
Артуро Видаль и Кике Сетьен / Фото ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль заявил, что команда за полгода еще не адаптировалась к игре под руководством Кике Сетьена.

"Мы пытаемся адаптироваться к ситуации, и, когда сезон закончится, клуб должен будет решить, продолжит ли работу Сетьен, останутся ли в команде определенные игроки, будут ли приглашены новички.

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У нас было очень мало времени на работу под руководством Сетьена. Это была резкая смена тренера, и мы по-прежнему пытаемся приспособиться.

Барселона должна стремиться побеждать во всех турнирах, ведь это лучший клуб. Болельщики хотят трофеев, и, когда ты переживаешь неудачу, понятно, что пресса будет призывать к смене футболистов и тренеров", – цитирует Видаля Win Sports.

Напомним, Кике Сетьен возглавил Барсу зимой после увольнения Вальверде, однако провал "блаугранас" в Ла Лиге может побудить очередную смену тренера в каталонском клубе.

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Теги
Барселона Барселона Испания Кике Кике Сетьен Артуро Артуро Видаль
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