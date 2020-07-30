Брейтвейт зацікавив 2 клуби АПЛ – форвард Барселони може стати партнером Ярмоленка

Ліга Європи — 22:21 181
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Вольфсбург провів спаринг з Лейпцигом перед виїздом в Україну – у "вовків" є дуже проблемна позиція
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Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛАнглія — 20:06 4189
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Динамо і Шахтар тотально поступилися Зорі – УПЛ опублікувала символічну збірну сезонуУкраїна — 19:25 2294
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Мессі отримає астрономічну зарплату в Інтері – міланці мають єдину вимогу для капітана БарселониІталія — 16:44 9438
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Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеженняУкраїна — 16:18 3840