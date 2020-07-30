Брейтвейт зацікавив 2 клуби АПЛ – форвард Барселони може стати партнером Ярмоленка

Вест Хем та Евертон зацікавлені у послугах Мартіна Брейтвейта, повідомляє Mundo Deportivo.

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Барселона не проти продати свого форварда, щоб покращити своє фінансове становище перед трансферним вікном. Нагадаємо, каталонці придбали в лютому Мартіна у Леганеса за 18 млн євро.

У нинішньому сезоні Ла Ліги за Барсу Брейтвейт провів 11 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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