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Брейтвейт зацікавив 2 клуби АПЛ – форвард Барселони може стати партнером Ярмоленка

21:14 - Читать на русском
Брейтвейт зацікавив 2 клуби АПЛ – форвард Барселони може стати партнером Ярмоленка
Ліонель Мессі та Мартін Брейтвейт / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Мартін Брейтвейт має шанс перебратись на Туманний Альбіон.

Вест Хем та Евертон зацікавлені у послугах Мартіна Брейтвейта, повідомляє Mundo Deportivo.

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Барселона не проти продати свого форварда, щоб покращити своє фінансове становище перед трансферним вікном. Нагадаємо, каталонці придбали в лютому Мартіна у Леганеса за 18 млн євро.

У нинішньому сезоні Ла Ліги за Барсу Брейтвейт провів 11 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Евертон Евертон Вест Хем Вест Хем Барселона Барселона Іспанія Мартін Мартін Брейтвейт Трансфери Барселони
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