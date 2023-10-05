– Мы завтра сыграем с одним из лидеров исландского футбола. Команда, в которой есть квалифицированные игроки, есть командный дух. Они знают как действовать во всех фазах игры. Если я не ошибаюсь, Брейдаблик – это первый клуб в исландском футболе, который играет в групповом этапе еврокубков. Поэтому, для них это двойная мотивация. Плюс поддержка трибун. Первую встречу они проиграли Маккаби, поэтому дома они будут стараться победить.

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– Вы сто процентов смотрели многие их матчи. В том числе поединок против Маккаби. Была ли недооценка соперника со стороны клуба из Тель-Авива?

– Эту игру с Маккаби смотрел. Маккаби забил быстрые три гола. Но потом Брейдаблик, учитывая, что они играли на выезде и то, что у них не получалась игра в первые 30 минут – сумели отыграть два гола. Имели возможность сыграть вничью или даже победить. Наш завтрашний соперник заслуживает внимания.

– Букмекеры называют фаворитом именно нашу команду.

– Прогнозы букмекеров это неплохо, но наша команда не обращает на это внимание. Должны, в первую очередь, смотреть на свои действия, на то, как мы играем, как держим собственную дисциплину. Если ребятам удастся показать все то, что мы отрабатываем на тренировках, тогда положительный результат завтра будет. Сейчас все могут играть в футбол. Не надо смотреть на страну, на название клуба. Все умеют обороняться и атаковать, – приводит слова Кривенцова официальная Facebook-страница Зари.

К слову, игра Брейдаблик – Заря состоится уже завтра, 5 октября, начало игры в 19:45. Луганчане сейчас занимают третье место с 1 пунктом, а Брейдаблик последний после поражения Маккаби Тель-Авив.

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