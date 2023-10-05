– Ми завтра зіграємо з одним з лідерів ісландського футболу. Команда, в котрій є кваліфіковані гравці, є командний дух. Вони знають як діяти у всіх фазах гри. Якщо я не помиляюся, Брейдаблік – це перший клуб в ісландському футболі, який грає в груповому етапі єврокубків. Тому, для них це подвійна мотивація. Плюс підтримка трибун. Першу зустріч вони програли Маккабі, тому вдома вони будуть намагатися перемогти.

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– Ви сто відсотків дивилися багато їхніх матчів. В тому числі поєдинок проти Маккабі. Чи була недооцінка суперника з боку клубу з Тель-Авіву?

– Цю гру з Маккабі дивився. Маккабі забив швидкі три голи. Але потім Брейдаблік, враховуючи, що вони грали на виїзді та те, що в них не виходила гра в перші 30 хвилин – зуміли відіграти два голи. Мали змогу зіграти внічию чи, навіть, перемогти. Наш завтрашній суперник заслуговує на увагу.

– Букмекери називають фаворитом саме нашу команду.

– Прогнози букмекерів це непогано, але наша команда не звертає на це увагу. Повинні, в першу чергу, дивитися на свої дії, на те, як ми граємо, як тримаємо власну дисципліну. Якщо хлопцям вдасться показати все те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях, тоді позитивний результат завтра буде. Зараз всі можуть грати в футбол. Не треба дивитися на країну, на назву клубу. Всі вміють оборонятися та атакувати, – наводить слова Кривенцова офіційна Facebook-сторінка Зорі.

До слова, гра Брейдаблік – Зоря відбудеться вже завтра, 5 жовтня, початок гри о 19:45. Луганці наразі посідають третє місце з 1 пунктом, а Брейдаблік останній після поразки Маккабі Тель-Авів.

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