Львов заявил еще одного бразильца

Львовяне не собираются отказываться от бразильского вектора в вопросе комплектации команды.

Львов внес в заявку на чемпионат Украины 2019/20 бразильца Клебера Гомеша, информирует официальный сайт УПЛ.

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20-летний защитник будет выступать за "горожан" под номером 44. Клебер заявленный по списку Б. Он стал уже десятым бразильцем в составе команды Богдана Блавацкого, которая после первых четырех туров имеет три очка в активе.

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К слову, следующий матч Львов проведет 26 августа на выезде против СК Днепр-1.