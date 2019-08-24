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Львов заявил еще одного бразильца

08:25 85 Читати українською
Львов заявил еще одного бразильца
Богдан Блавацкий / Фото ФК Львов

Львовяне не собираются отказываться от бразильского вектора в вопросе комплектации команды.

 

Львов внес в заявку на чемпионат Украины 2019/20 бразильца Клебера Гомеша, информирует официальный сайт УПЛ.

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20-летний защитник будет выступать за "горожан" под номером 44. Клебер заявленный по списку Б. Он стал уже десятым бразильцем в составе команды Богдана Блавацкого, которая после первых четырех туров имеет три очка в активе.

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К слову, следующий матч Львов проведет 26 августа на выезде против СК Днепр-1.

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Клебер Гомеш Клебер Гомеш Трансферы Львов Львов СК Днепр-1 - Львов
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