Бруно Дуарте перешел в Виторию Гимараэш – Львов заработал немалую сумму

Бразильский нападающий Бруно Дуарте продолжит свою карьеру в Витории Гимараэш.

ФК Львов продал бразильского нападающего команды Бруно Дуарте в Виторию Гимараэш, сообщает официальный сайт португальского клуба.

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Отмечается, что Витория заплатила Львову 600 тысяч евро за 75% прав на 23-летнего футболиста, а контракт заключен на 4 года с возможностью продления еще на один год.

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Заметим, что в португальской команде на правах аренды из Шахтера выступает украинский центральный защитник Виктор Бондаренко.