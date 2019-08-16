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Бруно Дуарте перешел в Виторию Гимараэш – Львов заработал немалую сумму

10:09 180 Читати українською
Бруно Дуарте перешел в Виторию Гимараэш – Львов заработал немалую сумму
Бруно Дуарте (слева) / Витория Гимараэш

Бразильский нападающий Бруно Дуарте продолжит свою карьеру в Витории Гимараэш.

ФК Львов продал бразильского нападающего команды Бруно Дуарте в Виторию Гимараэш, сообщает официальный сайт португальского клуба.

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Отмечается, что Витория заплатила Львову 600 тысяч евро за 75% прав на 23-летнего футболиста, а контракт заключен на 4 года с возможностью продления еще на один год.

Бондаренко голом принес победу Витории Гимараэш в своем дебютном матче

Заметим, что в португальской команде на правах аренды из Шахтера выступает украинский центральный защитник Виктор Бондаренко.

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