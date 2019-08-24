Бразильський десант Львова поповнився ще одним гравцем

Команда Богдана Блавацького продовжує підсилюватися легіонерами з Бразилії.

Львів підписав контракт з нападником Філіпе, інформує офіційний сайт клубу.

Львів заявив ще одного бразильця

Угода новачка з "містянами" розрахована на п'ять років, форвард виступатиме під номером 77. На батьківщині Філіпе виховувався в таких клубах як Флуміненсе, Санта Катаріна та Імбітуба. Він став вже одинадцятим бразильцем у заявці Львова на сезон 2019/20.

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Нагадаємо, підопічні Блавацького в чотирьох турах чемпіонату України здобули три очки і посідають передостанню сходинку турнірної таблиці.