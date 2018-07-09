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Бразильская конфедерация футбола поддержала Фернандиньо, который стал жертвой расистских оскорблений после ЧМ-2018

13:00 62 Читати українською
Бразильская конфедерация футбола поддержала Фернандиньо, который стал жертвой расистских оскорблений после ЧМ-2018
Фернандиньо / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо получил поддержку от местной Федерации футбола после оскорблений фанатов.

Напомним, сборная Бразилии вылетела в 1/4 финала ЧМ-2018, уступив Бельгии. Экс-хавбек Шахтера Фернандиньо открыл счет в этом матче, забив в собственные ворота. После этого игрок стал жертвой расистских оскорблений болельщиков.

ЧМ-2018: в вылете Бразилии обвиняют Шахтер и его игроков – беспощадная критика бразильских фанатов

Бразильская конфедерация футбола уже выразила поддержку футболисту.

"Конфедерация футбола Бразилии осуждает расистскую атаку на Фернандиньо и членов его семьи. Футбол является объединением цветов, жанров, культур и людей. Мы с тобой. Расизм не пройдет", – говорится в заявлении на странице Конфедерации футбола Бразилии в Инстаграм.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Бразилия - Бельгия Фернандиньо Фернандиньо Бразилия Бразилия
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