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ЧМ-2018: Фернандиньо стал жертвой расистских оскорблений после автогола в матче с Бельгией

22:42 47 Читати українською
ЧМ-2018: Фернандиньо стал жертвой расистских оскорблений после автогола в матче с Бельгией
Фернандиньо / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо получил угрозы и стал жертвой расистских оскорблений после поединка 1/4 финала ЧМ-2018 против Бельгии.

Экс-полузащитник Шахтера Фернандиньо и его семья стали получать в соцсетях угрозы и оскорбления после поединка 1/4 финала ЧМ-2018 против Бельгии, информирует UOL Esporte.

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Напомним, в том матче Фернандиньо отличился автоголом, а поединок завершился победой Бельгии со счетом 2:1. Фанаты, не выбирая слов, начали оскорблять футболиста и его близких. Хавбек вынужден был отключить комментарии в своих профилях в соцсетях.

К слову, это уже 4-й Мундиаль подряд, на котором Бразилия вылетает от представителей Европы.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Бельгия Бразилия Бразилия Фернандиньо Фернандиньо футбольные фанаты
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