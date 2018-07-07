ЧМ-2018: Фернандиньо стал жертвой расистских оскорблений после автогола в матче с Бельгией

Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо получил угрозы и стал жертвой расистских оскорблений после поединка 1/4 финала ЧМ-2018 против Бельгии.

Экс-полузащитник Шахтера Фернандиньо и его семья стали получать в соцсетях угрозы и оскорбления после поединка 1/4 финала ЧМ-2018 против Бельгии, информирует UOL Esporte.

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Напомним, в том матче Фернандиньо отличился автоголом, а поединок завершился победой Бельгии со счетом 2:1. Фанаты, не выбирая слов, начали оскорблять футболиста и его близких. Хавбек вынужден был отключить комментарии в своих профилях в соцсетях.

К слову, это уже 4-й Мундиаль подряд, на котором Бразилия вылетает от представителей Европы.