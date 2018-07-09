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Бразильська конфедерація футболу підтримала Фернандінью, який став жертвою расистських образ після ЧС-2018

13:00 625 Читать на русском
Бразильська конфедерація футболу підтримала Фернандінью, який став жертвою расистських образ після ЧС-2018
Фернандінью / фото із соцмереж

Півзахисник збірної Бразилії Фернандінью отримав підтримку від місцевої Федерації футболу після образ фанатів.

Нагадаємо, збірна Бразилії вилетіла в 1/4 фіналу ЧС-2018, поступившись Бельгії. Екс-хавбек Шахтаря Фернандінью відкрив рахунок у тому матчі, забивши у власні ворота. Після цього гравець став жертвою расистських образ вболівальників.

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Бразильська конфедерація футболу вже висловила підтримку футболісту.

"Конфедерація футболу Бразилії засуджує расистську атаку на Фернандіньо і членів його сім'ї. Футбол є єднанням кольорів, жанрів, культур і людей. Ми з тобою. Расизм не пройде", – йдеться у заяві на сторінці Конфедерації футболу Бразилії в Інстаграм.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Бразилія - Бельгія Фернандінью Фернандінью Бразилія Бразилія
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