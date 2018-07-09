Бразильська конфедерація футболу підтримала Фернандінью, який став жертвою расистських образ після ЧС-2018

Півзахисник збірної Бразилії Фернандінью отримав підтримку від місцевої Федерації футболу після образ фанатів.

Нагадаємо, збірна Бразилії вилетіла в 1/4 фіналу ЧС-2018, поступившись Бельгії. Екс-хавбек Шахтаря Фернандінью відкрив рахунок у тому матчі, забивши у власні ворота. Після цього гравець став жертвою расистських образ вболівальників.

ЧС-2018: у вильоті Бразилії звинувачують Шахтар і його гравців – нещадна критика бразильських фанатів

Бразильська конфедерація футболу вже висловила підтримку футболісту.

"Конфедерація футболу Бразилії засуджує расистську атаку на Фернандіньо і членів його сім'ї. Футбол є єднанням кольорів, жанрів, культур і людей. Ми з тобою. Расизм не пройде", – йдеться у заяві на сторінці Конфедерації футболу Бразилії в Інстаграм.