Бразилия впечатляющим камбэком победила Чехию в спарринге, Аргентина минимально одолела Марокко

Чехия не смогла сдержать натиск сборной Бразилии в товарищеском поединке, Аргентина прогнозируемо оказалась сильнее сборной Марокко.

Товарищеский матч

Чехия – Бразилия – 1:3

Голы: Павелка, 37 – Фирмино, 49, Жезус, 83, 90

Марокко – Аргентина – 0:1

Гол: Корреа, 83

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Чехи резво начали поединок, но особенно игра не обострялась. На 37-й минуте гол Давида Павелки заставил подорваться чешский стадион, несмотря на товарищеский статус поединка.

После перерыва бразильцы пришли в себя. Сначала нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино сравнял счет, а до финального свистка форвард Манчестер Сити Жезус еще дважды сумел расписаться в воротах хозяев. "Селесао" заслуженно покидают Чехию победителями поединка.

Аргентина отправилась на спарринг с Марокко без Лионеля Месси. Стоит отдать должное хозяевам матча, которые неплохо сопротивлялись статусным гостям, и иногда организовывали опасные контрвыпады. Но класс дал о себе знать, и единственный гол форварда Атлетико Анхеля Корреа решил судьбу поединка.

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