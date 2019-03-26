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Испания благодаря дублю Мораты одолела Мальту, Швеция разыграла драматическую ничью Норвегией: Евро-2020, группа F

26 марта 23:50 22 Читати українською
Испания благодаря дублю Мораты одолела Мальту, Швеция разыграла драматическую ничью Норвегией: Евро-2020, группа F
Мората / фото из соцсетей

Состоялись матчи 2-го тура отбора на Евро-2020 в группе F.

Отбор на Евро-2020. Группа F 2-й тур

Мальта – Испания – 0: 2

Голы: Мората, 31, 73

Норвегия – Швеция – 3:3

Голы: Йонсен, 41, Кинг, 59, Камара, 90+7 - Клаэссон, 70, Куайсон, 86, 90+1

Румыния – Фарерские острова – 4:1

Голы: Деак, 26 Кешеру, 29, 33, Пушкаш, 63 – Дэвидсен, 40 (пен)

Сборная Испании на выезде без проблем обыграла Мальту. Победу пиренейцам обеспечил дубль Альваро Мораты, который отмечался в середине каждого из таймов.

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Норвегия на собственном поле сыграла вничью со Швецией. Хозяева владели преимуществом в два мяча после голов Йонсена и Кинга. Однако Клаэссон сначала сократил отставание, а дубль Куайсона в конце матча, казалось, принес шведам победу. но Камара

Румыния дома разгромила Фарерские острова. Настоящим героем встречи стал Кешеру, дубль и голевая передача которого на Деака еще в первом тайме сделали счет разгромным. В конце первой половины Дэвидсен сократил отставание, реализовав пенальти. Однако после перерыва Пушкаш забил четвертый гол в ворота "фарер".

Теги
Евро-2020 Фарерские острова Фарерские острова Норвегия Норвегия Испания Испания Швеция Швеция Румыния Румыния Мальта Мальта
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