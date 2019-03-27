Бразилія вражаючим камбеком перемогла Чехію у спарингу

Чехія не змогла стримати натиск збірної Бразилії у товариському поєдинку.

Товариський матч

Чехія – Бразилія – 1:3

Голи: Павелка, 37 – Фірміно, 49, Жезус, 83, 90

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Чехи жваво розпочали поєдинок, але особливо гра не загострювалась. На 37-й хвилині гол Давіда Павелки змусив підірватись чеський стадіон, незважаючи на товариський статус поєдинку.

Після перерви бразильці оговтались. Спочатку нападник Ліверпуля Роберто Фірміно зрівняв рахунок, а до фінального свистка форвард Манчестер Сіті Жезус ще двічі зумів розписатись у воротах господарів.

"Селесао" заслужено покидають Чехію переможцями двобою.