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Бразилія вражаючим камбеком перемогла Чехію у спарингу

00:24 32 Читать на русском
Бразилія вражаючим камбеком перемогла Чехію у спарингу
Чехія – Бразилія / Фото CBF Futebol

Чехія не змогла стримати натиск збірної Бразилії у товариському поєдинку.

Товариські матчі
Чехія
1
1 : 3
3
Бразилія
21:45 26:03:2019
завершено
 

Товариський матч

Чехія – Бразилія – 1:3

Голи: Павелка, 37 – Фірміно, 49, Жезус, 83, 90

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Чехи жваво розпочали поєдинок, але особливо гра не загострювалась. На 37-й хвилині гол Давіда Павелки змусив підірватись чеський стадіон, незважаючи на товариський статус поєдинку.

Після перерви бразильці оговтались. Спочатку нападник Ліверпуля Роберто Фірміно зрівняв рахунок, а до фінального свистка форвард Манчестер Сіті Жезус ще двічі зумів розписатись у воротах господарів.

"Селесао" заслужено покидають Чехію переможцями двобою.

Теги
Бразилія Бразилія Чехія Чехія Товариські матчі Чехія - Бразилія
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