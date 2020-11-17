Олимпийская сборная Бразилии продолжает подготовку к Играм-2021, которые пройдут в Токио следующим летом. Стартовый состав бразильцев и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.

Товарищеский матч Египет U-23 – Бразилия U-23 начнется в Каире в 21:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок вживую можно на Shakhtar TV непосредственно в этой новости.

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В лагере селесао в данный момент находятся четверо игроков донецкого Шахтера. В частности, против египтян в старте выйдет центрхав Майкон, а со скамейки запасных матч начнут Додо, Маркос Антонио и Тете. Предыдущий спарринг против Южной Кореи U-23 с капитанской повязкой начал Майкон, а его одноклубники появились на поле во втором тайме.

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