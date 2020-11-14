Сборная Бразилии U-23 провела товарищескую встречу с командой Южной Кореи в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио 2021 года. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Южная Корея U-23 – Бразилия U-23 – 1:3

Голы: Ли Д (7) – Кунья, 42, Родриго, 61, Рейньер, 73

Нереализованный пенальти: Ли Д, 27 (ПК)

Майкон озвучил простой секрет вызова в олимпийскую сборную Бразилии

Поединок против Южной Кореи в стартовом составе из игроков Шахтера начинал только Майкон. Номинальные хозяева встречи шокировали Бразилию, забив уже в дебюте, а через несколько минут не реализовали пенальти. Бразильцы взяли игру под контроль и отличились трижды, вырвав важную в эмоциональном плане победу.

Футболисты "горняков" Тете, Маркос Антонио и Додо вышли под занавес второго тайма, а Майкона заменили на 82 минуте. Следующая встреча в рамках ноябрьского сбора для олимпийской сборной Бразилии состоится 17 ноября – против Египта.

Розчарування: чому Шахтар розгромив Динамо, статус Сидорчука треба переглянути, а Класичне справило гнітюче враження