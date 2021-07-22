Олимпийские Игры, 1 тур

Мексика – Франция – 4:1

Голы: Вега, 47, Кордова, 55, Антуна, 90, Агирре, 90+1 – Жиньяк, 69 (пен)

Разбитая Франция – приближается новый провал?

Французы привезли на Олимпиаду посредственный состав. Все три вызванных по квоте старших футболиста – Жиньяк, Товен и Саванье – появились в старте на первый матч. Однако никто из них хорошо проявить себя не сумел. Жиньяк и Саванье создали несколько полумоментов, но Очоа не имел никаких проблем. Лидер сборной Мексики парировал все простые удары по своим воротам.

Франция выглядела разобранной и несбалансированной, не была командой, не могла установить контроль над игрой. Товен запомнился только неудачным дриблингом, а Тузару в центре поля пришлось больше бороться, чем работать с мячом. Центрбеки Калулу и Саньян грубо ошибались и привозили моменты.

Абсолютно заслуженное поражение. Единственный гол "ле блё" забили с пенальти – Жиньяк реализовал 11-метровый, который заработал Коло-Муане во втором тайме. Приближается очередное фиаско французской сборной?

В течение этого лета молодежная сборная в четвертьфинале вылетела из Евро, взрослая сборная опозорилась на Евро еще больше, а теперь, похоже, очередь олимпийской. Хотя группа у Франции легкая (Япония и Южная Африка), выход в плей-офф не подвергается сомнениям.

Шикарная Мексика, шикарный Лайнес

Мексика с первых минут показала свои намерения и предстала организованной командой. В порядке был и контроль мяча, и прессинг. Благодаря последнему мексиканцы быстро получили голевой момент после обрезки Саньяна и чудом не забили – сам Саньян остановил мяч на линии. "Зеленые" акцентировано атаковали флангами, регулярно нагнетали во владениях Бернардони.

Мексика сформировала сборную из футболистов внутреннего чемпионата. Единственный легионер – Диего Лайнес. И он действительно выделялся: эффектный и эффективный дриблинг, скорость, постоянное обострение. Вингер Бетиса возил французов в стиле Месси. В дебюте второго тайма его рейд завершился результативной передачей на Вегу и голом.

После перерыва "зеленые" создавали момент за моментом. Кордова выстрелил в штангу, Вега и Мартин разыграли классную комбинацию (спас Бернардони), и на 55-й минуте Мексика удвоила преимущество. Родригес воспользовался обрезкой Калулу и красиво забросил на Кордову.

Затем латиноамериканцы сбавили обороты, позволили Франции отквитать один гол, но в итоге забили третий (индивидуальные действия Антуны, который перед тем попал в каркас) и спокойно победили. А в компенсированное время Агирре, получив очередной подарок, довершил разгром. Очень солидно.

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