Бразилия остановила все футбольные турниры из-за коронавируса

На планете остается мало стран, которые продолжают играть в футбол в условиях пандемии коронавируса.

Бразильская конфедерация футбола решила приостановить проведение всех внутренних турниров на неопределенный срок. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Президент конфедерации Рожерио Кабокло верит, что это решение позволит остановить распространение коронавируса. Ранее функционеры остановили розыгрыш Кубка Бразилии, женского чемпионат и первенства среди юношей. Накануне бразильские клубы еще играли матчи чемпионатов штатов.

К слову, подтвержденные случаи COVID-19 зарегистрированы в почти полторы сотни стран. Большинство европейских чемпионатов приостановлены до начала апреля.

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