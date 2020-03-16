Нидерланды продлили футбольный карантин

В Эредивизи поняли, что за две недели не решат ситуацию с коронавирусом.

Чемпионат Нидерландов один из первых принял решение продлить запрет на матчи, теперь страна восстановит элитный дивизион не ранее 6 апреля, сообщает официальный сайт Аякса.

Нидерланды и Чехия официально приостановили местные чемпионаты

Ранее местные власти отменили все массовые спортивные мероприятия до 31 марта из-за распространения эпидемии коронавируса.

После 25-ти туров чемпионата Нидерландов Аякс лидирует, опережая АЗ в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.

Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов