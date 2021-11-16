Бразильский форвард ПСЖ Неймар не полетел в Аргентину.

Главная звезда сборной Бразилии Неймар получил повреждение перед матчем отбора в ЧМ-2022 против Аргентины, сообщает Marca.

Бразилия досрочно вышла на ЧМ-2022

Врачи диагностировали у форварда ПСЖ мышечную травму, которая не позволит Неймару сыграть против принципиального соперника. Стоит отметить, что Бразилия уже оформила выход в финальную часть ЧМ-2022, аргентинцы расположились на второй строчке в группе.

Напомним, поединок Аргентина – Бразилия состоится 17 ноября, начало в 01:30 по киевскому времени.

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