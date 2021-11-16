Бразильський форвард ПСЖ Неймар не полетів до Аргентини.

Головна зірка збірної Бразилії Неймар зазнав пошкодження перед матчем відбору до ЧС-2022 проти Аргентини, повідомляє Marca.

Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022

Лікарі діагностували у форварда ПСЖ м'язову травму, яка не дозволить Неймару зіграти проти принципового суперника. Варто відзначити, що Бразилія вже оформила собі вихід у фінальну частину ЧС-2022, аргентинці розташувались на другій сходинці у групі.

Нагадаємо, поєдинок Аргентина – Бразилія відбудеться 17 листопада, початок о 01:30 за київським часом.

Аргентина мінімально обіграла Уругвай – феноменальна безпрограшна серія "альбіселесте" сягнула 26 матчів: відбір ЧС-2022