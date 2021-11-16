Бразилія залишилась без Неймара на двобій проти збірної Аргентини
00:15 - Читать на русском
Бразильський форвард ПСЖ Неймар не полетів до Аргентини.
Головна зірка збірної Бразилії Неймар зазнав пошкодження перед матчем відбору до ЧС-2022 проти Аргентини, повідомляє Marca.
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Лікарі діагностували у форварда ПСЖ м'язову травму, яка не дозволить Неймару зіграти проти принципового суперника. Варто відзначити, що Бразилія вже оформила собі вихід у фінальну частину ЧС-2022, аргентинці розташувались на другій сходинці у групі.
Нагадаємо, поєдинок Аргентина – Бразилія відбудеться 17 листопада, початок о 01:30 за київським часом.
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