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Бразилия – Швейцария: послематчевая пресс-конференция Тите

18 июня 00:45 454 Читати українською
Бразилия – Швейцария: послематчевая пресс-конференция Тите
Тите / Фото: социальные сети

Наставник сборной Бразилии поделился впечатлениями от матча со Швейцарией.

"В моменте с Мирандой все ясно. Совершенно ясно, что решение судьи не оправдано. А эпизод с возможным пенальти – спорный.

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Но ни в коем случае нельзя давить на судью. Работает видеосистема, задействовано много людей. Люди, которые принимают решения, квалифицированные. Они нацелены на честную игру.

Мы часто пропускаем после ударов головой? Они оттолкнули игрока, это я называю фолом.

Соперник старательно играл после забитого гола. Думаю, мы сохранили уровень игры, хотя были подавлены.

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Это хороший урок. Но, конечно, я ожидал победу. Я недоволен результатом. Но нужно понимать, что и другие забивают голы на чемпионате мира. Играют рискованно.

Время у нас было хорошее взаимодействие. У Неймара были хорошие эпизоды. Да, Неймара опекали плотно. С таким давлением любой может допускать ошибки. Но все-таки мы не забили", – цитирует Тите Sports.ru.

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Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
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