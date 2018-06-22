Бразилія – Швейцарія: післяматчева прес-конференція Тіте

Наставник збірної Бразилії поділився враженнями від матчу з Швейцарією.

"У моменті з Мірандою все ясно. Абсолютно ясно, що рішення судді не виправдане. А епізод з можливим пенальті – спірний.

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Але ні в якому разі не можна тиснути на суддю. Працює відеосистема, задіяно багато людей. Люди, які приймають рішення, кваліфіковані. Вони націлені на чесну гру.

Ми часто пропускаємо після ударів головою? Вони відштовхнули гравця, це я називаю фолом.

Суперник старанно грав після забитого гола. Думаю, ми зберегли рівень гри, хоча були засмучені.

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Це хороший урок. Але, звичайно, я чекав на перемогу. Я незадоволений результатом. Але потрібно розуміти, що і інші забивають голи на чемпіонаті світу. Грають ризиковано.

Часом у нас була гарна взаємодія. У Неймара були хороші епізоди. Так, Неймара опікали щільно. З таким тиском будь-хто може допускати помилки. Але все-таки ми не забили", – цитує Тіте Sports.ru.

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