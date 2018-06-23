Бразилия – Коста-Рика: Коутиньо спас "селесао" от фиаско, Неймар проиграл дуэль VAR, мастер-класс для Лунина

Бразилия и Коста-Рика встретились на групповом этапе чемпионата мира 2018. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Бразилия – Коста Рика начался в 15:00. В первом тайме команды голов не забивали, а в компенсированное время матча победу Бразилии принесли Коутиньо и Неймар.

Бразилия – Коста-Рика – видео голов

Первый опасный момент во встрече организовали бразильцы на 5-й минуте. Коутиньо избавился от опеки и выстрелил с 25-ти метров, но мяч пролетел над перекладиной.

Сербия – Швейцария: анонс матча ЧМ-2018

Коста-Рика старалась не прижиматься к своим воротам, выбегая в быстрые контратаки, одна из которых едва не завершилась голом. Гамбоа выполнил классную передачу от лицевой линии под удар Борхесу, а тот с 11-ти метров чудом не попал в угол ворот Алиссона.

К середине первого тайма Бразилия продолжала позиционно атаковать, но на завершающей стадии подопечным Тите не хватало скорости принятия решений. Кроме этого, очень печально выглядел Неймар, который порой еще и пугал тренерский штаб Бразилии, прихрамывая на травмированную несколько месяцев назад правую ногу. Очень показательный момент с участием главной звезды "пентакампеонес" случился на 28-й минуте. Получив классную передачу от Паулиньо, Неймар далеко отпустил от себя мяч, а потом еще и убрал ногу перед Навасом.

Ближе до свистка на перерыв Бразилия увеличила свое давление, но только на 41-й минуте одни из фаворитов ЧМ-2018 сумели попасть в створ ворот Наваса. Голкипера Реала размял Марсело.

В перерыве матча Тите, недоволен игрой своих подопечных в атаке, посадил на скамейку запасных Виллиана и выпустил на поле Дугласа Косту. Бразилия заиграла активнее и уже в дебюте второго тайма мог открывать счет Габриэл Жезус. После навесной передачи Фагнера форвард Манчестер Сити пробил в перекладину. Сразу после этого прекрасную возможность потерял Неймар, оказавшись первым на отскоке мяча и попав в Наваса с близкого расстояния.

Бразилия осадила штрафную Коста-Рики со всех сторон и регулярно создавала голевые возможности. В одном из моментов защитник выбил мяч практически из пустых ворот после удара Коутиньо, а выстрел Неймара под перекладину потянул фантастический Кейлор.

Впоследствии, Неймар потерял сумасшедший шанс, совсем немножко не попав в девятку ворот с линии штрафной, а на 78-й минуте звездный форвард проиграл свою дуэль VAR. Неймар упал в борьбе с Гонсалесом, а Куйперс указал на "отметку". Однако после просмотра видеоповтора нидерландский рефери отменил свое решение.

И все же Бразилия сумела вырвать драматическую победу в компенсированное время. Сначала Коутиньо после передачи Жезуса протолкнул мяч мимо Наваса с линии вратарской. А перед финальным свистком точку поставил Неймар, замкнув пас Дугласа Косты в пустые ворота.

Бразилия набрала 4 очка и возглавила группу E. Сербы, которые позже сыграют со швейцарцами, имеют в своем активе 3 пункта. Коста-Рика покидает турнир.

Неожиданные муки претендента на титул

На протяжении всего матча подопечные Тите играли с огнем, рискуя повторить судьбу Аргентины. За первый тайм "пентакампеонес" лишь однажды (!) попали в створ ворот Наваса. На 41-й минуте "чудо" создал Марсело, позволив размяться киперу Реала. Зато Коста-Рика местами выглядела даже интереснее, выбегая в быстрые контратаки. Именно подопечные Оскара Рамиреса создали самый опасный момент в первой половине игры, когда Борхес с каких-то 10-ти метров не попал в створ ворот.

После перерыва Тите заменил Виллиана на Дугласа Косту и Бразилия мгновенно добавила в скорости. "Селесао" буквально засыпали Коста-Рику ударами с любой дистанции, но мяч упорно отказывался залетать в сетку ворот Кейлора. И вот, когда фанаты сборной Бразилии, уже начали анализировать различные математические расклады на последний тур, а в случае ничьей Неймару и Ко не оставалось ничего другого, как обыгрывать Сербию, свое слово сказал Фил Коутиньо.

Гордость Каталонии

Хавбек Барселоны снова был лучшим в составе своей команды и именно ему суждено было стать спасителем Бразилии. На этот раз Коутиньо не отличилась таким шедевральным выстрелом, как в матче против Швейцарии, но оказался в нужном месте в нужное время. 26-летний игрок вовремя откликнулся на скидку от Жезуса и прошил Кейлора футзальным ударом. Кроме этого, Коутиньо был двигателем атак своей команды, пытаясь как комбинировать с партнерами, так и самостоятельно пробивать при при любой возможности. Каталонский гранд должен очень радоваться, что трансфер бразильца удалось оформить зимой. После ЧМ-2018 его цена точно существенно возрастет.

Неймар проиграл дуэль VAR

Главная звезда сборной Бразилии провел довольно печальный первый тайм. Костариканцы, как хорваты в случае с Месси, очень грамотно накрывали Неймара на приеме мяча и лишали свободных зон. Однако после перерыва он начал напоминать лучшую версию самого себя. Неймар нанес несколько очень опасных ударов по воротам Кейлора, а на 78-й минуте, казалось, заработал пенальти. По крайней мере такого мнения был рефери Куйперс, пока не обратился за помощью к видеоасистенту после протестов игроков сборной Коста-Рики. Нидерландский судья решил отменить одиннадцатиметровый, хотя многочисленные повторили так и не дали однозначного ответа, рисовал Неймар пенальти, или Борхес действительно остановил его рукой. После этого форвард ПСЖ по-настоящему завелся, получил желтую карточку, но свой дебютный гол на Мундиале таки забил, а потом ... заплакал.

Мастер-класс для Лунина

Навас накануне матча против Бразилии, комментируя возможный переход в Реал Андрея Лунина, заявил, что примет всех новичков с распростертыми объятиями. А уже непосредственного во время игры против такого переполненного звездами соперника, Кейлор еще и устроил "мастер-класс" для украинского вратаря. Лидер и капитан сборной Коста-Рики демонстрировал роскошную реакцию и потянул аж 7 ударов по собственным воротам. Навас крутился как белка в колесе и едва не спровоцировал одну из крупнейших сенсаций группового этапа. Из Реала его выставлять пока очень рано, а у Лунина будет замечательный учитель.

ЧМ-2018, Група E, 2 тур

Бразилия – Коста-Рика – 2:0

Голы: Коутиньо, 90+1, Неймар, 90+8