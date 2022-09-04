Арендованный у киевского клуба полузащитник Зари Владимир Бражко рассказал, что почувствовал, когда забил родной команде в матче 3-го тура УПЛ (3:2).

"Во-первых, я рад, что мы выиграли. Да, забил своей родной команде, но сейчас я в другом клубе. Дай бог, вернусь в Динамо и за них тоже буду забивать.

Заря – Динамо – 3:2 – видео голов

Перед матчем, выходя на поле, было волнение. Динамовцы знали, как я играю, я знал – как они. Была дополнительная мотивация – доказать главному тренеру Динамо, что я достоин быть в этом клубе и вернусь из аренды только сильнее.

Из Динамо никто не подбадривал, ведь мы были соперниками на поле, никто не подсказывает друг другу. А в Заре – все пацаны поддерживали. Мы были единым целым и выиграли этот матч.

Не хотел праздновать гол в ворота Динамо, но сыграли эмоции, потому что я сыграл всего пару матчей в УПЛ и забил топ-команде, своей команде. Это чисто эмоции", – сказал Бражко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо в чемпионате Украины потерпело второе подряд поражение (на этот раз от Зари 2:3) и занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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