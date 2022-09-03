Заря вышла вперед на 7 минуте встречи – Русин качнул Кендзеру и пробил ему между ног. Небольшой рикошет сбил с толку Бущана, пропустившего в ближний угол. До перерыва Мишнёв удвоил преимущество луганчан, забив после классной передачи Чурко с фланга.

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Старт второго тайма начался с гола Ваната. Буяльский получил мяч перед штрафным, прорвался и выкатил на линию вратарской, где Ванат без проблем переправил мяч в ворота. Заря на 70 минуте снова сделала преимущество уверенным – Бражко выиграл борьбу у Сидорчука, непринужденно убрал Забарного и расстрелял Бущана. Последнее слово было за Динамо – Буяльский классным ударом с лету замкнул навес с углового с линии штрафной.