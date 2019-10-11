"Браво, Хорватия!": защитник Динамо эмоционально отреагировал на разгромную победу своей сборной над Венгрией

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич выразил удовлетворение от победы своей национальной сборной.

В рамках седьмого тура квалификации на чемпионат Европы-2020 сборная Хорватии разгромила Венгрию 3:0. Счет мог бы быть еще большим, однако хорватским форвардам, которые буквально висели на воротах соперника, не хватало точности, а венгерский голкипер Петер Гулачи потянул пенальти от Ивана Перишича.

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Вице-чемпион мира Йосип Пиварич порадовался разгромной победе своей сборной, о чем написал в одной из социальных сетей.

"Браво, Хорватия!", – поделился эмоциями Пиварич на своей странице в Instagram.

К слову, в этом матче принимал участие еще один футболист киевлян венгр Тамаш Кадар. Именно "благодаря" его ошибкам хорваты забили дважды, а наставник сборной Венгрии Марко Росси в перерыве посадил "динамовца" на скамейку.

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