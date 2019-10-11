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"Браво, Хорватия!": защитник Динамо эмоционально отреагировал на разгромную победу своей сборной над Венгрией

09:38 102 Читати українською
"Браво, Хорватия!": защитник Динамо эмоционально отреагировал на разгромную победу своей сборной над Венгрией
Йосип Пиварич / Фото из открытых источников

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич выразил удовлетворение от победы своей национальной сборной.

5’ Лука Модрич
24’ Бруно Петкович
42’ Бруно Петкович
 
Ласло Кляйнхайслер 56’
5’ Лука Модрич
24’ Бруно Петкович
42’ Бруно Петкович
56’ Ласло Кляйнхайслер

В рамках седьмого тура квалификации на чемпионат Европы-2020 сборная Хорватии разгромила Венгрию 3:0. Счет мог бы быть еще большим, однако хорватским форвардам, которые буквально висели на воротах соперника, не хватало точности, а венгерский голкипер Петер Гулачи потянул пенальти от Ивана Перишича.

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Вице-чемпион мира Йосип Пиварич порадовался разгромной победе своей сборной, о чем написал в одной из социальных сетей.

"Браво, Хорватия!", – поделился эмоциями Пиварич на своей странице в Instagram.

К слову, в этом матче принимал участие еще один футболист киевлян венгр Тамаш Кадар. Именно "благодаря" его ошибкам хорваты забили дважды, а наставник сборной Венгрии Марко Росси в перерыве посадил "динамовца" на скамейку.

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Евро-2020 Марко Росси Марко Росси Хорватия - Венгрия Тамаш Кадар Тамаш Кадар Йосип Пиварич Йосип Пиварич Хорватия Хорватия Венгрия Венгрия
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